Værested fejrer et års godt selskab

TØNDER: En weekend kan godt blive lang, hvis der ikke er noget på kalenderen. Det besluttede man at gøre noget afgørende ved for præcist ét år siden, da værestedet Svalen blev en realitet. Først i samarbejde med Seniorcentret. Siden flyttede gruppen ind i egne lokaler på Ludvig Andresensvej - og det med stor succes.

- Jeg har fået mange gode venner og veninder af at være med, og det gør bare så meget for ens humør. Vi kan altid tale sammen - også om det, der er svært.

- Ole og jeg falder så godt i hak med hinanden, fordi vi har den samme diagnose, og derfor forstår vi også hinanden ekstra godt. Jeg er så glad for, at jeg kom med. Jeg har fået mange gode venner og veninder af at være med, og det gør bare så meget for ens humør. Vi kan altid tale sammen - også om det, der er svært.

- Jeg hørte om det, og var egentligt lidt skeptisk i starten. Så prøvede jeg at være med, og det var meget anderledes, end jeg gik og troede. Jeg er blevet ved, og kan roligt sige, at det er et must for mig at være med, forklarer han.

For to af de faste gæster har Svalen fået en enorm betydning. Det kan Gitte Flindt og Ole Nielsen om nogen skrive under på. De har begge været med gennem en stor del af det nu forgangne år - og de vil i dag ikke bytte Svalen for noget andet. Også selv om Ole lige skulle overveje det en ekstra gang:

Søndag fejrede værestedet Svalen sin første fødselsdag. Værestedet er en klub for sindslidende og psykisk sårbare, som to gange i ugen mødes i Tønder. Det tilbud har Ole Nielsen og Gitte Flindt begge fået masser af godt humør og nye venskaber ud af. Foto: Jacob Schultz

Vil arrangere flere ting

En af hjørnestenene i en god fredag eller søndag på Svalen - det er de to ugentlige åbningsdage - kan være alt fra kortspil, hyggesnak og madlavning til ture ud af huset. Brugere som Gitte og Ole går selv forrest og arrangerer turene. I løbet af 2018 har holdet fra Svalen blandt andet været i biografen, spillet bowling og været på Rømø. Og der er mere på vej, forsikrer Gitte Flindt:

- Vi håber da, at vi kan lave flere ture i år. Ole og jeg har tit talt om, at det kunne være fint at lave lidt flere aktiviteter - for eksempel at gå en tur ude ved digerne. Det der med at tage lidt ansvar og arrangere ting er godt, siger hun.

Men hvad er så det bedste ved værestedet? Det spørgsmål er de to så enige om, at de svarer i kor: Fællesskabet!

Svalen er et toårigt projekt, som drives af både lønnet personale og frivillige. Antallet af brugere varierer, for her er ingen mødepligt - alt er frivilligt.

Men de fleste dukker op to gange i ugen, og der kommer gerne op mod 15 brugere hver gang. Vil du gerne selv bidrage, så er der i øvrigt rig mulighed for det netop nu: Svalen søger nemlig nye, frivillige kræfter.