Vær turist for en dag i Tønder Kommune

Nu har du chancen for at blive fragtet rundt i bus med turguide og fuld forplejning og opleve, hvad der sker på tværs af hele Tønder Kommune.

Lidt på tværs

Ideen med rundturen er at øge kendskabet til, hvad der foregår i de små lokalområder og forhåbentlig skabe øget samhørighed og flere muligheder på tværs af det hele.

- Vi skal blive endnu bedre til at være gode ambassadører for alt det, vores kommune har at byde på. Derfor ser vi denne tur som en god måde at øge hinandens kendskab til lokalområderne i hele kommunen og til at skabe nye relationer på kryds og tværs i kommunen, udtaler formanden for Landdistrikts- og bosætningsudvalget Leif Høeg Jensen, i en pressemeddelelse fra Tønder Kommune.

Man kan købe billetter til tour de Tønder Kommune på billetten.dk. Formedelst 100 kroner kommer man med på en guidet rundtur i hele kommunen, og der vil være fuld forplejning undervejs. Turen er dog ikke egnet for børn, står der, og man skal regne med at skulle gå rundt og se på enkelte destinationer. /cak