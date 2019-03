Vækstrådsdirektør: - Det er fedt at gøre en forskel - det er jeg ikke lykkedes med

Lene Grønning forstår ikke den polemik, som hendes opsigelse har givet i erhvervs- turist og detaillivet. Jeg er ikke sur, og jeg er ikke vred. Jeg har helt tiden tænkt, at jeg ikke skal give op, siger hun. Fredag har hun sidste arbejdsdag for Vækstråd Tønder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Den afgående erhvervs- og udviklingsdirektør i Vækstråd Tønder, Lene Grønning, forstår ikke den virak, hendes opsigelse har skabt. Det er lang tids overvejelser, der ligger bag den svære beslutning, fortæller hun.

TØNDER: Erhvervs- og udviklingsdirektør for Vækstråd Tønder, Lene Grønning, er overrasket over den polemik, hendes egen opsigelse har skabt. Hun startede i jobbet og blev hentet til Tønder den 1. august - den 28. februar sagde hun sin stillig op over for borgmester Henrik Frandsen (V) og kommunaldirektør Klaus Liestmann - de sidder begge med i vækstrådets bestyrelse. Lene Grønning fortæller, at det er lang tids overvejelser, der ligger bag beslutningen. Og beslutningen er hendes helt og aldeles og bunder i, at hun ikke lykkedes med den opgave, hun var hyret til. - Det er fedt at gøre en forskel. Det er jeg ikke lykkedes med - og så er den historie ikke længere, lyder det fra den 54-årige vækstdirektør, der med sine egne ord sagde et godt job hos Grundfos op og flyttede fra Dubai til Tønder med sin jævnaldrende mand for at kaste sig over et nyt, spændende eventyr - i Tønder. En by Grønning ikke havde relationer til eller familie i. Efter at have boet midlertidigt til leje, er flyttekasserne netop tømt og pakket væk i det nye, lejede hus. Men nu er lejemålet sagt op, og parret er mentalt på vej videre.

Vækstråd Tønders sammensætning Vækstråd Tønders bestyrelse består af følgende medlemmer:Iver Gram, turismeaktør



Martin Iversen, Rømø-Tønder Turistforening



Henrik Clausen, erhvervsaktør



Henning Nielsen, Tønder Erhvervsråd



Anders Jacobsen, Tønder Handelsstandsforening



Amit Mozumdar, detailforum



Henrik Frandsen, Tønder Kommune, formand



Klaus Liestmann, Tønder Kommune



Keld I. Hansen, Tønder Kommune



Lars L. Hansen, erhvervsaktør

Giver aldrig op Lene Grønning fortæller, at det job, hun sagde ja til forud for 1. august, ikke er det, der fylder i hendes hverdag. Og det er dét, der til sidst sammen med en lovændring gjorde udfaldet. Men det var ikke en let beslutning. Slet ikke. Faktisk har hun aldrig tidligere forladt en stilling i utide - uden at missionen var fuldført. - Opsigelsen bunder i, at det jeg sagde ja til, ikke er det, jeg har fået, siger Lene Grønning og tilføjer, at første snert af en "forkert" følelse indfandt sig efter tre måneder i jobbet. - Der er rigtig meget af det, der stod i stillingsopslaget, der ikke er blevet indfriet. Og derfor vælger jeg at stoppe. Hvis det havde været en tv-udsendelse, havde jeg været fejl-castet. Men da hun ikke er en "quitter" - gav hun sig selv, jobbet og Tønder en ekstra chance: - Efter tre måneder fornemmede jeg, at der var noget galt. Og mine fornemmelse blev forstærket hen ad vejen - og den nye lovgivning fik bare bægeret til at flyde over. Jeg synes personligt, at jeg har givet det en chance.

Nyt job til maj Lene Grønning understreger, at selv om hun nu efter bare syv en halv måned er på vej væk, så havde hun ikke været oplevelsen foruden. - Jeg er ikke sur, og jeg er ikke vred. Jeg har helt tiden tænkt, at jeg ikke skal give op. Det er bestyrelsen, der lægger fundamentet, men hvis ikke man lægger et ordentligt fundament, kan man ikke bygge et hus. Jeg giver aldrig op, men det de (Vækstrådet, red.) skulle have haft, er ikke det her, siger hun, knytter hænderne og holder dem ind til brystkassen. - Jeg har ikke samvittighed til ikke at lave det, som var forventet. Vil jeg have succes? - ja, det vil jeg. Men jeg kan ikke gå ked af det hjem fra job hver anden dag, siger Lene Grønning og tilføjer, at eventyret i Tønder ikke blev til et ægteskab. Hun nåede dog at blive forelsket i jobbeskrivelsen og i området - og det udviklede sig sågar til en "forlovelse". Lene Grønning har sidste arbejdsdag i vækstrådet fredag. Til maj starter hun i nyt job på Sjælland.