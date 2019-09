Vækstråds-ballade rammer Tønder på renomméet

TØNDER: I juni var der glæde på Tønder Rådhus. Resultatet af Dansk Byggeris nyeste undersøgelse om erhvervsvenlighed viste, at Tønder Kommune for første gang var rykket op i top 10 blandt landets 98 kommuner.

Mandag offentliggjorde Dansk Industri en tilsvarende undersøgelse, og her var resultatet et helt andet. Med en placering som nummer 64 dumpede Tønder hvad angår erhvervsvenlighed hele 10 pladser tilbage i forhold til 2018.

- Dansk Industris måling tegner et øjebliksbillede af, hvordan en del af virksomhederne ser på den kommunale service, og som en temperaturmåler er den et godt redskab, siger Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), i en udsendt pressemeddelelse og tilføjer, at det kan være svært at gennemskue, hvorfor kommunen i nogle kategorier er gået op og i andre ned.

I Tønder Kommune har 22 procent af de private virksomheder deltaget i undersøgelsen, der blandt andet omfatter kategorier som infrastruktur, arbejdskraft, sagsbehandling og fysiske rammer.

I undersøgelsen går Tønder frem i forhold til både infrastruktur og fysiske rammer, men styrtdykker i kategorien "arbejdskraft" fra en placering som nummer 39 til 93. Tønder ligger også lavt i kategorien "kommunens image", hvor det i år blev til en 87. plads.

- Det kan være lidt svært at gennemskue, hvad det lige er, der har givet fremgang det ene sted og tilbagegang det andet. Men derfor vil vi naturligvis stadigvæk kigge undersøgelsen godt igennem, drøfte den med vores dygtige erhvervsliv og sammen se på, om der er behov for justeringer nogle steder, siger Henrik Frandsen.