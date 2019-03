Vækstråd går usikker fremtid i møde

Efter direktørens afgang og en kritisk intern gennemgang af forløbet, skal borgmester Henrik Frandsen, der også er formand for Tønder Vækstråd, forsøge at finde frem til en ny fremtid for rådet, der var sat i verden for at sikre en koordineret erhvervsfremme-indsats i Tønder Kommune. Arkivfoto: André Thorup

I kølvandet på direktør Lene Grønnings opsigelse er Vækstråd Tønder i sin nuværende form skudt tilbage til start. Et bestyrelsesmedlem har trukket sig i protest mod det forløb, han var været vidne til de seneste dage.

TØNDER/TOFTLUND: Med erhvervs- og udviklingsdirektør Lene Grønning uventede og pludselige afgang står Vækstråd Tønder uden topledelse, og rådets fremtid er uvis. - Vi er trætte af den situation, vi står i. Men vi er optaget af at se ud af forruden og ikke så meget i bakspejlet, siger borgmester Henrik Frandsen (V). Han havde torsdag både møde med Tønder Erhvervsråd og medlemmerne af Vækstråd Tønder. - Vi har ikke fundet de vises sten i dag, og der ligger ikke nogen færdig model for fremtiden. Men vi har haft drøftelser i en konstruktiv tone. Vi er meget bevidste om, at vi har ansvaret for at bringe Tønder Kommune videre. Borgerne har en forventning om, at vi lægger os i selen og gør, hvad der gavner mest, siger Henrik Frandsen.

Vækstråd I juni 2017 op til efterårets kommunalvalg besluttede kommunalbestyrelsen og de eksisterende erhvervsfremmeforeninger i Tønder Kommune at etablere Vækstråd Tønder.



Rådet skal fungere som en overordnet paraply- og samarbejdsorganisation på tværs af erhverv, turisme, detailhandel og kommunen. Formålet med Vækstråd Tønder er ifølge vedtægterne at styrke organiseringen af den fælles interessevaretagelse omkring erhverv, turisme og detailhandel.



I maj 2018 godkendte kommunalbestyrelsen en række organisations- og vedtægtsændringer, herunder at der skulle ansættes en erhvervs- og udviklingsdirektør, der skulle stå i spidsen for den samlede indsats.



Bestyrelsen af Vækstråd Tønder består af 10 personer. Formand i indeværende byrådsperiode er borgmester Henrik Frandsen.

Ny direktør? Om der skal findes en ny direktør som efterfølger for Lene Grønning, eller om vækstrådets har en fremtid i en anden konstellation, står på nuværende tidspunkt ikke klart. Borgmesteren erkender, at vækstrådet i sin nuværende form er skudt tilbage til start. - Men vi har stadig mange ting at bygge videre på, siger Henrik Frandsen og peger blandt andet på dygtige medarbejdere og en turistforening, der kører, som den skal. - Så Tønder går ikke i stå af det her, siger borgmesteren, der er formand for vækstrådet. Formanden for Rømø-Tønder Turistforening, Martin Iversen, har tidligere sagt, at det ikke giver mening at fortsætte med Vækstråd Tønder, nu da Lene Grønning har sagt op. I en intern redegørelse til politikerne, som JydskeVestkysten er i besiddelse af, udpeges netop turistforeningen og dens formand som en af hovedårsagen til, at vækstrådet aldrig kom til at fungere efter hensigten. Tidshorisonten for en ny opsætning og strategi er ikke fastsat. Sikkert er det, at indsatsen også skal indrettes i forhold til en ny lovgivning på erhvervsfremme-område.

Siger stop En af dem, der ikke kommer til at deltage aktiv i de kommende sonderinger, er direktør Henrik Clausen, Toftlund Maskinfabrik. Han var indtil onsdag eftermiddag et af i alt 10 medlemmer af vækstrådets bestyrelse. Men efter at have fulgt forløbet omkring Lene Grønnings opsigelse havde han fået nok og sendte sin "opsigelse" til formanden og de øvrige bestyrelseskolleger. - Jeg kan ikke bakke op om den måde, hvorpå tingene er foregået. Som bestyrelsesmedlemmer for vækstrådet er vi tilsyneladende som nikkedukker. Og vi har ikke været gode nok til at nikke, lyder Henrik Clausens begrundelse. Han sad i vækstrådets bestyrelse udpeget af Tønder Erhvervsråd. Om der skal findes en erstatning for Toftlund-direktøren må de kommende drøftelser om fremtiden vise.