VUC-rod stjæler seks måneder af Wendys studietid

I efteråret lukkede VUC Syd pludselig af for Wendy Møllers uddannelsesforløb. Nu er hun tvunget til at betale SU tilbage - men det er ikke det værste.

LØGUMKLOSTER/TØNDER: Wendy Møller fra Løgumkloster skal betale 29.073 kroner tilbage i for meget udbetalt SU samt SU-lån. Tilbage i september fik Wendy Møller pludselig at vide, at hun ikke længere var SU-berettiget, da hun var stoppet på sit kursus på VUC Syd. Meldingen kom som et lyn fra en klar himmel for Wendy Møller, for hun havde hverken skiftet retning eller var droppet ud af sit kursus. Beskeden om at hun ikke længere var SU-berettiget og i øvrigt skulle betale SU'en tilbage, slog hende helt ud. Dagen efter at Wendy Møller blev opmærksom på fejlen, tog hun derfor straks kontakt til sin studievejleder på VUC Syd i Tønder. - Jeg var tosset. Og tosset er mildt sagt, siger Wendy Møller, der ikke føler, at vejlederen tog hende alvorligt.

Jeg er sur og skuffet over det. Jeg vil ikke finde mig i det - det er jo ikke min fejl. Wendy Møller, der fik stoppet sit kursus af VUC Syd den 5. september

Stilstand Derfor skrev hun dagen efter en klage, som blev sendt til VUC-vicedirektøren, der sendte den videre igen. Og så skete der ikke mere i den sag. Wendy Møller kunne ikke klare sig økonomisk, og for at få kontanthjælp krævede kommunen, at hun skulle melde sig fra uddannelsen. Frem til slutningen af januar skete der ingen ting - overhovedet - i sagen. Den 28. januar mente Wendy Møller, at VUC Syd og dermed SU Styrelsen havde haft tid nok til at reagere på klagen, og tog derfor kontakt til VUC. Her viste det sig imidlertid, at klagen aldrig nogensinde var sendt videre til SU Styrelsen, der ikke overraskende kræver SU-gælden tilbagebetalt. Wendy Møller er oprørt over, at der ikke er sket noget på de fem måneder. - Jeg er sur og skuffet over det. Jeg vil ikke finde mig i det - det er jo ikke min fejl, siger den 43-årige kursist.

Ny uddannelse De seks måneder, hun har tabt på gulvet, er i bund og grund dét, der frustrerer hende allermest. - Det er nok det, jeg er mest sur over. Det har ødelagt min drøm, siger Wendy Møller, der i dag arbejder som kantinemedarbejder i Arrild Svømmehal og som oldfrue på Brundtland Golfcenter i Toftlund. Hun er glad for begge job, men desværre er der ikke nok timer i dem, til at hun kan få det til at hænge økonomisk sammen. Det er derfor, hun vil forbedre sine jobmuligheder ved at tage en ny uddannelse. Hendes drøm er dog stadig at forbedre engelskniveauet fra G til D, så hun kan gå på handelsskole.