- Det er helt sikkert et problem, at det her forslag er kommet. VUC kæder jo handelsskolen og EUC sammen til det Campus, vi kender. At fjerne VUC vil også fjerne det campus-miljø, som vi har skabt og er glade for.

Vil vække opmærksomhed

I en pressemeddelelse fra Tønder Kommune understreger Henrik Frandsen, at han har forståelse for, at driften af VUC skal ændres, men omvendt ser han det fortsat som værende centralt, at aktiviteterne er samlede:

- Men Tønder Kommune ser det som meget vigtigt, at der også fremadrettet er et samlet VUC-undervisningstilbud i Tønder, og at aktiviteterne ikke bliver spredt ud til forskellige aktører. Det er vigtigt, at der fortsat er en bred vifte af undervisningstilbud i Tønder og at VUC også fremover har et samlet tilbud i hele Sønderjylland, siger Henrik Frandsen i pressemeddelelsen.

Derfor søger Henrik Frandsen politisk handling:

- Næste skridt for os er, at vi vil gøre de relevante politikere opmærksomme på, hvad de er ved at gøre her. Jeg mener helt klart, at staten har et ansvar for at sikre, at man kan beholde et VUC, der også findes i Tønder. Jeg mener, at de har et ansvar for, at det her uddannelsestilbud består, men som det er nu, så er den tørret af på os kommuner, forklarer han til JydskeVestkysten.