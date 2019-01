Uskarpt TMT-mandskab vinder storsejr over bundprop

- Jeg er aldrig utilfreds med at vinde - heller ikke med at vinde med 11 mål, sagde Torben Sørensen umiddelbart efter kampen.

Stamspillere skånet

Selv om Emil Bergholt "kun" blev noteret for fem træffere, så virkede han klar efter den lange vinterpause. I kampens 41. minut kunne han på banen scorer halvt flyvende over stregen på en returbold, der røg bag om ryggen og havnede i nettet til stillingen 26-15. Derfra kunne hjemmeholdt have øget yderligere, men med lidt rygvind og lette scoringer til sidst holdt Tønder sejren på 11 mål.

Det skete samtidig med at nogle af stamspillerne blev skånet og nye og yngre spillere fik spilletid fra midtvejs i 2. halvleg.

- Jeg prioriterer, at spille Mathias Møller ind i dag. jeg synes, at fløjene gjorde det godt, siger træner Torben Sørensen og tilføjer, at holdet måske nok ikke er oppe i fart, men at i en-til-en-situationerne, stod TMT stærkt.

Symptomatisk for kampen lykkedes det ikke for Køges Mikkel Leth at score på straffe med bare fem sekunder tilbage.

TMT spiller næste uge ude mod HEI Skæring.