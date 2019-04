Ungt par modtog Wegner Prisen i royalt selskab: Wegner ville have elsket at besøge deres hus

Hans J. Wegner ville være fyldt 105 år i år. På hans fødselsdag blev Wegner Prisen uddelt for femte gang. Det skete med royal deltagelse i hans fødeby. Prismodtagerne var et ungt par bag et hus for kunsthåndværk og design, der ifølge juryen er indrettet helt i den berømte møbeldesigners ånd.

TØNDER: Første gang, Wegner Prisen blev uddelt, var i 2015. Uddelingen blev dengang foretaget af prins Joachim. Tirsdag eftermiddag var prinsen, denne gang i selskab med hustruen prinsesse Marie, tilbage på Tønder Rådhus, hvor han som hovedtaler forestod den femte uddeling af prisen. Den er Tønders hyldest til et berømt bysbarn og samtidig er den med til at sætte fokus og pris på nordisk designudvikling samt til at udbrede kendskabet til Wegners virke. - Wegner har sat sin fødeby på Danmarkskortet, og han har sat Danmark på verdenskortet. Jeg har glædet mig til atter at deltage i uddelingen af Wegner Prisen, fordi dagens prisuddeling hylder en dansk arkitekt, som siden 1940'erne har spillet en stor rolle - og fortsat gør det, både herhjemme og ude i den store verden, sagde prinsen.

Wegner Prisen Wegner Prisen bliver uddelt en gang om året til en designer eller institution, der har bidraget væsentligt til nordisk designudvikling eller en person, som bidrager til at udbrede kendskabet til Wegners virke.Bag uddelingen af Wegner Prisen står Kunstmuseet i Tønder og Tønder Kommune. Med prisuddelingen ønsker museet og kommunen at hædre det verdenskendte bysbarn, der i 2014 ville være fyldt 100 år.



De tidligere modtagere af prisen er:



2015: Noritsugo Oda, japansk møbelsamler



2016: Aarhus Rådhus



2017: SE - Snedkernes Efterårsudstilling



2018: Møbelsnedkeriet PP Møbler samt møbelproducenterne Getama og Carl Hansen & Søn

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Omkring 100 indbudte gæster deltog i årets prisuddeling. Blandt disse var ud over de kongelige også Hans J. Wegners to døtre, Eva og Marianne, der ses i forreste række henholdsvis yderst til højre og yderst til venstre. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Prismodtagerne Omkring 100 indbudte gæster deltog i prisoverrækkelsen, og blandt dem, der lyttede mest interesseret under talerrækken var Anders Petersen og samleveren Kari Svarre. De står bag A. Petersen Collection & Craft, der er et hus for kunsthåndværk og design på Amager i København. Parret vidste nemlig på forhånd, at de var udpeget som årets prismodtagere. Virksomheden A. Petersen Collection & Craft beskæftiger sig med møbeludvikling og møbelproduktion. Ejendommen på Amager huser udover en butik og værksteder i stueetagen også skiftende udstillinger på førstesalen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Forud for prisoverrækkelsen var prinsesse Marie og prins Joachim samt årets prismodtagere byens middagsgæster på Hotel Tønderhus. Her kæmpede tjenerne hårdt mod en stiv østenvind for at holde den røde løber på plads. De problemer var der ikke foran rådhuset. Her nøjedes man med at flage. Humøret blandt de kongelige gæster var alligevel højt. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Derfor Begrundelsen for netop at pege på det unge pars projekt, blev leveret Anne-Louise Sommer, der ud som direktør for Designmuseum Danmark også er kendt fra tv-programmet "Danmarks næste klassiker" og altså er et af fire jurymedlemmer bag uddelingen af Wegner Prisen. Juryens begrundelse for årets uddeling lød: - Det er et udstillings- og produktionssted, hvor dansk kunsthåndværk og design kommer til live i en smuk blanding af arbejdende værksteder, salg af design, der er værkstedsproduceret i Danmark, yderst kompetent og inspirerende formidling samt en kvalitetsbåren udstillingsvirksomhed på et højt internationalt niveau. Som Anne-Louise Sommer sammenfattende sagde: - Det er et sted, hvor Wegner ville have elsket at være. Det kan af indlysende grunde ikke lade sig gøre. Men alle andre, inklusive de kongelige, er i den grad velkomne til at kigge forbi. - Vi vil gerne invitere jer allesammen til at besøg os, lød invitationen fra Anders Petersen i sin takketale.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Prismodtager Anders Petersen fik sig en god samtale med prinseparret. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Prisen Prisen består ud over et diplom og en check på 25.000 kroner også af en Wegner stol. I år var det model GE284. Hvad pengene skal bruges til, og især hvor stolen kommer til at stå, står endnu hen i det uvisse. - Det finder vi ud af. Vi er nået dertil, hvor vi er, fordi vi har dygtige medarbejdere. Så vi må finde en plads, så alle kan nyde den, sagde Kari Svarre.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Siden første uddeling af Wegner Prisen i 2015, er Hans J. Wegner blevet mere synlig, både i Danmark og i Tønder. Blandt andet har Tønder fået en Wegners Plads, sagde prins Joachim i sin festtalen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Wegner er en af de tidsløse ambassadører for dansk design og arkitektur, sagde prins Joachm. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

