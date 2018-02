Ungt firkløver på plads hos TM Tønder

Efter først at have fået papir på Casper Rahr Madsen og Mathias Hejsel har TM Tønder forlænget kontrakter med yderligere to unge talenter. Forårssæsonen indledes på søndag.

TØNDER: Efter i sidste uge at have tegnet kontrakt med de unge Mathias Hejsel og Casper Rahr Madsen har TM Tønder Håndbold nu sikret sig yderligere to underskrifter fra egne unge talenter. Således har klubben forlænget aftalerne med Thomas Clausen og Jesper Redlefsen, der begge vil være at finde i den røde trøje frem til juni 2020.

Begge spillere har fået deres håndboldopvækst i Møgeltønder UIF og senere TM Tønder ungdom, mens de var i andre klubber som U-18 spillere.

Forlængelsen med de to unge spillere glæder liga-cheftræner Torben Sørensen.

- Både Thomas og Jesper er to unge talentfulde spillere, som kender kulturen i klubben, og som i denne sæson har arbejdet hårdt på at dygtiggøre sig. De to spillere er gode eksempler på, at vi er en udviklingsklub, hvor spillerne i et godt træningsmiljø kan ligge lag på deres udvikling. Jeg glæder mig meget til fortsat at skulle arbejde sammen med de to i de kommende to sæsoner, lyder det fra træneren.