Unges hærgen i børnehave skaber farlige situationer

BREDEBRO: Børn og personale i Børnehuset Humlebo har i den seneste tid mødt ind til et ærgerligt syn stort set hver eneste mandag. En gruppe unge har nemlig udset sig børnehavens legeplads som et sted at feste i weekenderne, med glasskår, rod og hærværk til følge.

Det ærgrer Monica Hansen, der er daglig leder af Børnehuset Humlebo.

- Der er nogle unge, der åbenbart kommer herind i weekenden, hvor de fester og efterlader en masse rod og smadrede flasker. Det sker ret ofte lige i tiden - i alt har det stået på i den seneste måned til halvanden, hvor vi jævnligt møder ind til glasskår og smadrede ting, forklarer hun.

Hærværket generer børnehaven på flere måder - et er udgifterne til at udbedre skaderne, men noget andet er, at alle skal se sig ekstra godt for, forklarer Monica Hansen:

- Det har sine udgifter. Vi har for eksempel lige fået sat nye skilte op på legehuset for 5000 kroner, og de skilte er blevet ødelagt. Ved siden af det økonomiske er det også en stor gene i sig selv, at vi skal se efter glasskår dagen lang. Det er ikke i orden, at vi skal møde ind før arbejde for at rydde op. Det er trist og træls, konstaterer hun.

Kjeld Nielsen har som børnehavepedel i Tønder Kommune opgaven med at rydde op efter de unges hærgen. Han forklarer, at særligt de mange glasskår fylder godt op på hans arbejdsplan:

- Jeg står for oprydningen og rengøringen. Det helt store problem er lige nu glasskårene, for der er knust glas alle vegne, og vi kan jo ikke have, at børnene kommer til skade på grund af det her, siger han.