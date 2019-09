TØNDER: På sidste uges møde i kommunalbestyrelsen besluttede de 31 lokalpolitikere en strategiplan for en røgfri fremtid for fremtidens unge.

Formanden for kommunens sundhedsudvalg, Irene Holk Lund (V), oplyste på mødet, at det er vigtigt at stoppe de unge, før de begynder at ryge.

- Otte ud af ti rygere startede, før de var 18 år gamle. Så det gælder om at forhindre de unge i, at de begynder at ryge, sagde Irene Holk Lund og tilføjede, at kommunalbestyrelsens folk kunne gå forrest og være det gode eksempel ved at stoppe med at ryge.

Jesper Steenholdt (V) undrede sig over, at arbejdet ikke er begyndt for længst.

- Det er bare om at komme i gang, lød det fra Steenholdt.