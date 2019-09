Unge og virksomheder mødes i nyt science-fritidstilbud hos Tønder Ungdomsskole

Tilbuddet består i aktiviteter som for eksempel robotprogrammering, 3D-print eller brug af droner i samarbejde med lokale erhvervsdrivende som eksempelvis en landmand, en traktorforhandler eller en digital kunstner. I mødet med fagfolkene kan de unge udforske deres egen interesse i science - og mulighederne for at skabe sig en levevej på feltet.

Det synes Tønder Ungdomsskole, som sammen med innovationshuset Mind Factory by Ecco i Tønder netop har fået midler fra Villum Fonden til et science-orienteret fritidstilbud ved navn Makerkaravanen.

Kommer til fire byer

- Vi er begejstrede over at have fået midlerne fra Villum Fonden, for det er så vigtigt at gøre unge nysgerrige efter at lege og skabe med nye teknologier med udgangspunkt i deres alderstypiske interesser, siger leder af Tønder Ungdomsskole Mikkel Brander i en pressemeddelelse fra Tønder Kommune.

- På længere sigt skal det give dem mod til at søge uddannelser og jobs med et science-indhold, som de måske har anset for at være for svære eller for kedelige til dem, siger han.

Tilbuddet vil holde til i fire uger ad gangen i hver af Tønder Kommunes fire centerbyer Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster og Tønder. I hver by samarbejder man med en lokal virksomhed eller organisation, hvor en bestemt teknologi spiller en rolle. I Makerkaravanen skal der også skabes et rum til at forældre og anden familie møder de nye teknologier sammen med de unge i løbet af et karavane-forløb.