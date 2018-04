Unge i det tyske mindretal

Sønderjylland: Identitet er noget forskelligt fra person til person. Spørgsmålet om hvem man egentlig er, og hvor man hører til.

Det tyske mindretal har officielt eksisteret i Sønderjylland siden 1920. Tidligere var der en skarp opdeling mellem tysk og dansk.

Men så simpelt kan det ikke længere stilles op, mener Tobias Haimin Wung-Sung, postodoc i Europæisk Historie på SDU i Sønderborg.

- I Danmark har vi en relativ rigid opfattelse af identitet. Er man dansker, så er man dansker - men for nogen er det ikke helt så nemt. Som mindretal skal man retfærdiggøre sig selv over for flertallet, fordi det er flertallets målestok, der gælder. Der er jo forskellige måder at se sig selv på. Det har aldrig været sort-hvidt for alle, om man var tysker eller dansker, men det bliver spændende at se, når de unge bliver voksne, om det stadig er lige så vigtigt for dem, siger Tobias Haimin Wung-Sung.

Tiderne har ændret sig, og det tyske mindretal er mere anerkendt i dag. Det har egne biblioteker og institutioner. Og det er essentielt, fordi det er steder, hvor det tyske sprog flyder, og man kan tale tysk med hinanden, lyder det fra Hinrich Jürgensen, formand organisationen BDN (Bund Deutscher Nordschleswiger), der repræsenterer det tyske mindretal i Danmark,

- Det er i mange år gået for godt for vores institutioner i forhold til antallet af børn, og så længe vi har børn i vores institutioner, så længe har vi et mindretal, siger Hinrich Jürgensen.

På det tyske gymnasium i Aabenraa går tre elever: Celina Düwel, Andreas Jessen og Christian Fuglsang. De har alle gået på tyske skoler, haft en opvækst med en blanding af dansk og tysk, og de ser sig alle som værende en del af det tyske mindretal.

Men det betyder ikke, at det er det eneste, de er.