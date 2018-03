Unge hold mod stærke franskmænd

Skærbæk: Lørdag 7. april skal de to ungdomslandshold i håndbold på herresiden hver måle sig med en af de bedste nationer i verden, Frankrig. Kampene er en del af den store forberedelse frem mod sommeren 2018, hvor begge landshold skal i aktion ved et Europamesterskab.- Vi har allerede haft fornøjelsen af et skarpt fransk hold sidste sommer, hvor U17-truppen spillede træningsturnering i Frankrig. Her mødte vi et topklassemandskab med mange individualister, der kunne noget helt specielt, fortæller U18-landstræner Ole Damgaard og uddyber: - Vi kommer med en åben tilgang til de her to kampe. Resultatet er ikke vigtigst. U20 landsholdet møder nok det bedste hold i årgangen.- Det bliver to spændende kampe, hvor vi skal møde et meget stærkt fransk mandskab fyldt med gode og dygtige håndboldspillere. Det er et uforudsigelig hold. Derfor bliver det også en kamp, hvor vi skal se, hvor vi står, fortæller U20-landstræner Stefan Madsen.

Kampene begynder henholdsvis kl. 13.30 og 15. /EXP