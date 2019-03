Unge gik til kamp for klimaet

De efterhånden omfattende internationale klimastrejker nåede fredag morgen til Tønder, hvor 130-150 unge mødte op foran Tønder Rådhus, for at råbe politikerne op.

Tønder: Siden tirsdag har der på sociale medier floreret en invitation til klimademonstration foran Tønder Rådhus.

Under overskriften "Fridays for future" opfordrer Maja Sönnichsen fra Sæd til at møde op til demonstration for klimaet. Opfordringen blev i første omgang delt i lukkede grupper, men torsdag gjorde en anden skoleelev, nemlig Julia Reinhardt, invitationen offentlig.

Mellem 130 og 150 skoleelever og andre interesserede mødte op.

- Jeg vil bare gerne vise, at klimaet betyder noget for os unge, og så vil jeg gerne støtte Gretha (Thunberg, red.). Det er nu, politikerne skal gøre noget. Vi kan ikke vente på deres 2030-planer. Det kan ikke vente 10 eller 30 år, siger Maja Sönnichsen.

Hun er 15 år og har fulgt med i klimadebatten gennem noget tid. Hun har også været i Kiel til Klimastrejke, hvor hun sammen med godt 150 andre fik gjort de tyske politikere og borgere opmærksomme på klimaudfordringen. Ordet strejke bruges, fordi skoleelever opfordres til at droppe skolegangen i kort tid for at gøre opmærksom på budskabet.

- I Kiel var der også helt små børn og bedsteforældre med. Det er et vigtigt budskab, forklarer Maja Sönnichsen om sit initiativ.