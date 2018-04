Unge fra hele landet trænede kampsport på Højer Efterskole

Højer: Der var slag og spark i luften, da Højer Efterskole i weekenden inviterede til kampsportslørdag med både træning i karate og ju-jutsu. 20 unge fra hele landet havde taget turen til Højer for at træne med efterskolens rutinerede instruktører.

- Rent teknisk var deltagerne på forskellige niveauer, men vi indrettede træningen, så alle fik noget ud af den - og det var fedt at se, hvor meget de gav den gas og rykkede sig i løbet af dagen. Selv dem der var helt nye i kampsport, fortæller Andy Petersen, der er den ene af efterskolens to undervisere i kampsport. Træningslørdagen er et nyt tiltag, hvor kampsportsinteresserede unge fra hele landet gratis kan deltage. - Vi vil rigtigt gerne vise de unge, hvilke fantastiske kampsportslærere og faciliteter vi har på Højer Efterskole. At det tiltrækker unge helt fra for eksempel Hirtshals, siger noget om niveauet og stemningen sådan en dag. Vi kan også se, at mange af de elever, vi har på kampsportslinjen, tidligere har deltaget i vores to årlige kampsportslejre, fortæller forstander Mads Hegaard Hansen i en pressemeddelelse.