Unge ender i gæld: Nye mobiltelefoner lokker unge på afveje

Unge mellem 18 og 30 år er overrepræsenteret i gældsregistret RKI. En 'pengeuge' skal rette op på de unges manglede evne til at få pengene til at slå til.

Tønder: Uge 11 er 'pengeuge' rundt omkring på skolerne i Danmark. I Tønder Kommune har fire skoler takket ja til at deltage i pengeugen, og en ny undersøgelse viser, at det er mere end tiltrængt, at de unge får lidt bedre styr på økonomien.

Godt nok er der et fald i det samlede antal af unge mellem 18 og 30 år, der er registreret i RKI i forhold til tidligere år, men alligevel har otte procent af de unge i Tønder Kommune fundet vej til gældsregistret. Det er langt over gennemsnittet på landsplan, hvor fem procent af alle unge er registreret i RKI.

- Det er 48.000 unge, der står registreret i RKI, og rigtig mange af dem er havnet der, fordi de har købt en mobiltelefon eller et mobilabonnement på afdrag, som de så ikke kan betale. Det er faktisk hver tredje anmærkning i RKI blandt unge, der handler om det, forklarer seniorøkonom i Finans Danmark, Solveig Råberg Tingey.

En del af forklaringen på, at så mange unge havner i gældsfælden, skal findes i den nemme tilgang til lån.

- Teleselskaberne og dem, der tilbyder kviklån, tjekker lige, om du er registreret i RKI, men de laver ikke en nærmere kreditvurdering. Hvorimod hvis du går i banken, så bliver der lavet en rigtig kreditvurdering, hvor der bliver kigget på lønsedler, og om du har en indtægt, der kan bære det lån, du ønsker at tage, forklarer Solveig Råberg Tingey videre.

Det er også blevet langt lettere at optage og få et lån.

- Det er blevet langt mere tilgængeligt. Der er forskellige digitale muligheder, og man får flere tilbud for eksempel via de sociale medier. Før skulle man ned i butikken for at tage et lån, nu kan man sidde derhjemme bag skærmen og gøre det. Det er helt sikkert noget, der har betydning for, at mange unge har mulighed for at tage et hurtigt lån.