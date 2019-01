Ungdomspolitikken i Tønder har det svært

Tønder Kommune: På landsplan falder antallet af lokalafdelinger i ungdomspartierne. I Tønder har kun Venstre og Socialistisk Folkeparti en ungdomsafdeling tilbage. De mindre partier har fælles sønderjyske ungdomsafdelinger, mens Dansk Folkeparti, Konservative og Socialdemokraterne ikke har haft lokalafdelinger i flere år.

Nanna Bonde er 25 år og forhenværende formand for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU), både i Tønder og nationalt. Hun er folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti (SF) i Sydjyllands storkreds og så vandt hun i 2018 DM i debat. Hun ved, om nogen, hvad det vil sige at engagere sig i ungdomspolitik.

Hun har to bud på, hvorfor der ikke længere er så mange unge, der engagerer sig.

For det første oplever hun at skoledagene er blevet længere, og at kravene til de unges præstationer fylder så meget, at mange ikke føler, de har tid til at være engagerede. For det andet tror hun, at den omfattende centralisering i samfundet betyder, at mange unge synes der er langt til beslutningstagerne og at det derfor er svært at få indflydelse.

- Den politiske dagsorden er jo ikke blevet mindre. Men jeg forstår det godt, og så er der jo en generel tendens at unge flytter til byerne, siger Nanna Bonde.