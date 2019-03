Ung mand slap med knubs efter trafikuheld

ABILD: Heldigvis kom ingen noget alvorligt til, da to biler fredag morgen stødte sammen på Østerbyvej ved Abild, oplyser politiet.

Politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at uheldet skete klokken 03.37. Her kørte en 22-årig mand fra Esbjerg i varevogn frem for ubetinget vigepligt i et kryds. I krydset blev han ramt af en anden ung mand, en 21-årig fra Løgumkloster, som kørte i sin personbil ad Østerbyvej i østlig retning.

Uheldet sendte personbilen og den 21-årige i grøften, hvor bilen landede på taget. Den 21-årige blev efterfølgende kørt på skadestuen i Aabenraa med knubs.