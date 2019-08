Ung mand skal to år og seks måneder i fængsel

Den 20-årige Theis Rico Rasmussen skal betale 4.450.000 kroner i erstatning til et forsikringsselskab og 125.000 kroner i erstatning for huslejetab. Andre erstatninger på 131.000 kroner fra en mand og 59.000 kroner fra en kvinde er henvist til civilt søgsmål.

Alligevel satte han ild til ejendommen, og så gik det for alvor stærkt ikke mindst på grund af udsivende gas fra gasflasker. Han tænkte ikke på at alarmere beboerne i ejendommen, men ville ind efter familiens hund. Derfor blev han selv skadet ved branden.

Inden den 20-årige satte ild til et lille stykke pap, som blev skubbet ind ved døren til en entré, hvor han selv boede sammen med sin mor og søster, var han gået rundt ved ejendommen i længere tid, og han havde set, at folk gik ind i ejendommen.

- Det var ikke en enstemmig afgørelse i domsmandretten, forklarede dommer Leon Fredgaard. To gik ind for to år og seks månedes fængsel, mens en ville have tre års fængsel, fordi der var mange personer i fare.

Den tidligere Møllekro udbrændte, og foruden fængselsstraffen skal den 20-årige betale 4.450.000 kroner i erstatning til forsikringsselskabet og 125.000 kroner i erstatning for huslejetab. Et erstatningskrav fra en mand på 131.000 kroner - han havde ingen indboforsikring - og en kvindes erstatningskrav på 59.000 kroner blev henvist til civilt søgsmål.

Den unge mand skal to og et halvt år i fængsel, efter han den 30. januar 2019 ved 13-tiden satte ild en historisk ejendom i Møllegade i Løgumkloster, hvor der var 13 beboere i syv lejligheder.

Sindssygt

- Det var sindssygt og vanvittigt at sætte så mange menneskers liv på spil. Jeg tror ikke, at du er et ondt menneske, men det er vanvittigt, hvad du har gjort, og du burde have vidst, at der var mennesker i lejlighederne. Du kan være glad for, at der ikke døde nogen ved branden, sagde dommer Leon Fredgaard til den unge mand.

Anklager Rie Johansen gik i sin procedure efter, at den 20-årige skulle dømmes efter den grove paragraf 180, og samme resultat kom domsmandretten til.

Den 20-årige har siddet varetægtsfængslet i seks og en halv måned, og han blev kørt direkte til afsoning. Forsvarsadvokat Lone Adolfsen meddelte, at der blev taget betænkningstid med en eventuel anke til Vestre Landsret. Det har den 20-årige og forsvarsadvokaten 14 dage til at tænke over.