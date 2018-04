Ung mand kørte med stoffer i blodet

Adelvad: En 26-årig mand fra Tønder kan se frem til flere sigtelser, efter han fredag aften blev stoppet af færdselspolitiet. Bilisten kørte på Guldbjergvej, da han blev vinket ind.

Vagtchef Søren Strægaard fra Sydjyllands Politi fortæller, at betjentene på stedet fattede mistanke til manden, og testede ham for narkotika. Prøven viste et positivt resultat, og der blev samtidigt udtaget en blodprøve.

Bilistens problemer stoppede dog ikke her. Den 26-årige er i forvejen frakendt kørekortet, og bliver derfor sigtet for narkokørsel og for at have kørt bil i frakendelsesperioden.