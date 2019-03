Ung mand erkender rambuktyveri

SØNDERBORG/SKÆRBÆK: Der var fredag en hektisk stemning i retten i Sønderborg, hvor der i retssal 7 var flere grundlovsforhør og en tilståelsessag.

I løbet af dagen skred tiden så meget, at anklagemyndigheden var nødt til at fremstille en 18-årig mand fra Aabenraa-egnen og blot oplæse sigtelserne. Derefter blev grundlovsforhøret afbrudt for at nå en tilståelsessag og så fortsætte med grundlovsforhøret. En anholdt skal inden for 24 timer fremstilles for en dommer.

Grundlovsforhøret blev afviklet for lukkede døre med den begrundelse, at der er to ukendte medgerningsmænd på fri fod. Anklager Rie Johansen fik medhold i sin begæring af dommer Niels Deichmann, og derfor er det uvist, hvad den 18-årige forklarede i grundlovsforhøret, men han erkendte de fire sigtelser og kærede ikke de fire ugers varetægtsfængsling til Vestre Landsret.