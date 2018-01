Ung kvinde risikerer dom for bedrageri

20-årig fra Tønder tiltalt for at snyde med koncertbilletter. For tre uger siden blev en ung mand fra Tønderegnen dømt i en tilsvarende sag.

Sidste sommer skal hun have været med til at narre penge fra godtroende personer. De overførte beløb til hendes konto som betaling for nogle koncertbilletter, som de så efterfølgende aldrig fik tilsendt.

Dømt i december

Sagen mod den 20-årige kvinde ligner nærmest til forveksling en sag mod en 22-årig mand fra Tønderegnen. Han blev i december idømt 14 dages betinget fængsel for ligeledes at have snydt med koncertbilletter. Ifølge den 22-årige var han blevet kontaktet af en kammerat, der havde tilbudt ham et let, men lukrativt job. Mod at stille sin konto til rådighed for nogle indbetalinger, som han så skulle videresende, ville han modtage 10 procent af beløbene. Den 22-årige endte på den måde med at modtage knap 10.000 kroner og dermed en fortjeneste på knap 1000 kr.

I retten forklarede han, at han godt vidste, at kammeraten formentlig solgte noget, som han ikke ejede.

Ud over den betingede frihedsstraf blev den 22-årige også dømt til at betale erstatning på de knap 10.000 kroner.

Den 20-årige kvinde har forud for onsdagens retsmøde erkendt helt eller delvist skyldig i den rejste. Hun risikerer dermed at blive dømt for bedrageri og altså også til at betale erstatning.