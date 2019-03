- Jeg er her på vegne af undervisningsministeren, fordi Tønder Overbygningsskole har vundet Undervisningsmiljøprisen i en hård konkurrence med over 130 andre skoler, lød det fra Henrik Dahl.

For det sydede i festsalen, da hele skolen var samlet for at fejre, at skolens fodboldhold har kvalificeret sig til kvartfinalerne i Ekstra Bladets Skolefodboldturnering. Og det var - skulle det vise sig - ikke den eneste grund til, at der var noget at fejre.

- Jeg synes, det arbejde, de har lavet med at opbygge et nyt læringsmiljø for linjen, er rigtig godt. Det er simpelthen så sejt et projekt, lød det blandt andet fra Marianne Havemose, da det tidligere på året blev kendt, at Overbygningsskolen var blandt de tre skoler, der var med i opløbet om prisen.

Vinderprojektet på Overbygningskolen har navnet "Alle børn gør det rigtige, hvis de kan", og en del af projektet går ud på, at elever, lærere og forældre sammen har opbygget et alternativt og anderledes undervisningsmiljø.

Med Undervisningsmiljøprisen følger en check på 100.000 kroner, og prisen uddeles til en skole, der har gjort en særlig indsats for at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Fællesskab

En rød tråd for teamet og hele projektet har været et godt læringsmiljø og fællesskab. For det giver trivsel og gensidig respekt.

- Morten Messerschmidt har ikke ret i, at det handler om at sige Hr. og Fru til lærerne. Det handler om at vise, at vi er en gruppe, og vi har et fællesskab. Alle har en vigtig plads, og vi skal alle være her, forklarer Lone Androsof Sørensen.

De fire lærere havde håbet på, at deres indsats kunne række til at vinde prisen, men det var først, da medierne meldte deres ankomst fredag morgen, at de for alvor begyndte at tro på, at det kunne lykkes.

- Vi havde næsten ikke turdet håbe på det. Og det er vigtigt at sige, at det er noget, vi alle har gjort i fællesskab. Ledelsen har været lydhør, børnene har arbejdet for at skaffe penge til materialer, og forældrene har bakket op. Og vi er slet ikke færdige. Vi er undervejs, og vi bliver klogere hele tiden, siger Lone Androsof Sørensen.

Det vindende lærerteam fejrede i øvrigt prisen med eleverne med en tur på MacDonalds.