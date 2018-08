Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger borgmester Henrik Frandsen i en kommentar til undersøgelsen udarbejdet af Region Syddanmark. Arkivfoto

En analyse udarbejdet af Region Syddanmark af Tønder-borgernes syn på tilværelsen, at to tredjedele er ganske tilfredse med livet.

TØNDER: Borgerne i Tønder Kommune er ganske tilfredse med livet. Det viser en ny analyse "Syddanskernes Liv - Livskvalitet 2018", der er udarbejdet af Region Syddanmark, af netop syddanskernes livskvalitet. Region Syddanmark har spurgt 1080 borgere i Tønder Kommune om alt fra økonomi til tillid til andre, tilfredshed med hverdagen og arbejde samt fritid. I undersøgelsen svarer to tredjedele, at de er meget tilfredse med deres livskvalitet. - Det er dejligt at læse, at vores borgere generelt er aktive, tilfredse med tilværelsen og har det godt. Vi arbejder hver eneste dag på at gøre rammerne bedre for borgerne, så de kan leve det liv, de gerne vil, siger borgmester Henrik Frandsen (V) i en udsendt pressemeddelelse.

Syddanskernes Liv Region Syddanmarks undersøgelse går under navnet "Syddanskernes Liv" og er en serie, der måler danskernes livskvalitet i alle regionens 22 kommuner. Resultaterne fra Tønder Kommune er baseret på data og interview med 1080 borgere.



Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.



Syddanskernes Liv er udgivet af Region Syddanmark og de syddanske kommuner med støtte fra Trygfonden og data fra Danmarks Statistik.

Udfordrede arbejdsløse Helt i top ligger tøndringernes tilfredshed med familielivet. Et stort flertal er desuden glade for deres sociale relationer og arbejdsliv, og mere end hver tredje udfører jævnligt frivilligt arbejde, viser analysen. Region Syddanmarks undersøgelse viser også, at folk, der ikke er i arbejde, er specielt udfordrede. - Samtidig er der også steder, hvor vi kan og skal gøre en indsats. For eksempel vurderer 30 procent af de arbejdsløse, at deres helbred er udfordret, og borgerne mener også, at mulighederne for at dyrke fritidsaktiviteter kunne være bedre. Det vil vi naturligvis kigge nærmere på, siger borgmesteren.