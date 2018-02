Underskriftindsamling: Forældre kæmper for at bevare dagplejer

Forældre og beboere i Højer er oprørte over udsigten til, at den sidste kommunale dagplejer i byen skal lukke. Underskriftindsamling er sat i værk for at vise borgernes utilfredshed.

Den dynamiske duo har iværksat en underskriftindsamling, der har ligget fremme hos lægen, Digebageren, i Brugsen og på apoteket i Højer. Sedlerne blev lagt ud onsdag formiddag, og 48 timer senere, fredag, var de to mødre rundt for at se, om der nu også var borgere, der havde sat deres underskrifter på utilfredshedserklæringerne. Det var der.

HØJER: Borgerne i Højer er i oprør over udsigten til, at den sidste kommunale dagplejer i byen lukkes af kommunen i efteråret. Den stigende utilfredshed med Tønder Kommune har nu resulteret i en underskriftindsamling, der er mobiliseret af de to mødre Cris Kieffer Kirsten og Nathja Schramm.

- Vi synes, at det er noget l... Tønder Kommune har gang i. Det giver ingen mening, når der er udsigt til, at pasningsbehovet er stigende i de kommende år, siger de to naboer, Cris Kieffer Kirsten og Nathja Schramm, der i denne uge har holdt vinterferie med hygge i lejlighederne i Højer.

Banker på døre

Nathja Schramm fortæller, at under opholdet hos dagplejeren fandt hun ud af, at hendes toårige dreng kræver nærhed, ro og en forudsigelig hverdag. Det går simpelthen ikke med for mange forstyrrende elementer.

- Vi fandt ud af, at han er særligt sensitiv, og at han trives med to-tre andre børn. Det giver ingen mening, hvis man lukker den sidste dagplejer i Højer, og så et halvt år efter finder ud af, at man alligevel har brug for en, siger Nathja Schramm, der ligesom Cris Kieffer Kirsten er ærgerlig over, at man reducerer i tilbuddet til byens borgere ved at lukke den sidste kommunale dagplejer - omend beslutningen endnu ikke er taget. Og det er netop dét, de to mødre håber på, deres underskriftindsamling kan være med til at ændre på.

For at ruske op i borgerne, har de to mødre tænkt sig at banke på dørene i løbet af weekenden, for at få hæwringerne til at skrive under på listerne.