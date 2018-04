Ultimativt krav: El-ledning skal graves ned i jorden

TØNDER: Tirsdag aften var over 400 borgere samlet til informationsmøde om den planlagte højspændingsledning tværs gennem Tønder Kommune. De 400 var ikke mødt frem for at bakke projektet op, men for at skyde det ned. I bogstaveligste forstand. Selv om det koster et milliardbeløb, skal ledningen kabellægges og graves ned, lød den samstemmende meldingen fra salen.

Borgernes krav følges nu op af en enig kommunalbestyrelse.

- I det høringssvar vi afgiver, vil Tønder Kommunes holdning være, at ledningen skal nedgraves hele vejen gennem kommunen, bebudede borgmester Henrik Frandsen (V), da Energinet-projekt var til debat i byrådssalen torsdag aften.

Det skete på baggrund af et udspil fra Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen. Han havde bedt om at få sagen på dagsorden for at forsyne borgmester Henrik Frandsen med fire helt konkrete opfordringer i den forestående kamp mod op til 200 store elmaster, der skal rejses, og de dertil hørende kraftige el-ledninger.

Den dagsaktuelle virkelighed med flere konkrete initiativer havde godt nok overhalet flere af Borgerlistens opfordringer, men tilbage står ønsket om at kæmpe for, at den kommende ledning kobles op på det bestående net, så nuværende og kommende virksomheder kan drage nytte af det.