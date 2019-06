Ulrik Eggert bliver i TM Tønder

Tønder: 28-årige Ulrik Eggert har forlænget aftalen med TM Tønder gældende for næste sæson. Det bliver dermed 6. sæson, at Eggert trækker i den røde TM Tønder trøje. - Jeg har det godt og trives med at spille i TM Tønder, hvor jeg synes, at vi specielt i denne sæson, har haft et fantastisk sammenhold. Det gode sammenhold har bragt os langt i den sæson, som lige er afsluttet, og jeg er sikker på, at dette udbygges i sæson 2019/2020, udtaler Ulrik Eggert i en pressemeddelelse.

Cheftræner Torben Sørensen glæder sig over, at Ulrik Eggert fortsætter i klubben. - Med hans rutine og kompetencer som spiller, får han igen en stor rolle på holdet - både på og udenfor banen. Han er den spiller i truppen, der har spillet flest kampe for TM Tønder, pointerer træneren.