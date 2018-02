Ukendte tyve tømmer butik for værdier på et minut

At en af udfordringerne nu viser sig at være et indbrud, kunne han godt have været foruden.

- Det tog dem 10 sekunder at bryde hoveddøren op. De vidste åbenbart, hvordan det skulle gøres. Efterfølgende er de mindre end et minut inde i butikken, hvor de tager hele vores sortiment af nye Iphones, fortæller 22-årige Tais Paulsen.

Efter indbruddet torsdag morgen var butikken i Storegade lukket frem til over middag. Tiden gik med at tale med politiet, forsikringsselskabet og få overblik over de stjålne effekter.

Overvågningsbilleder

Politiet er indtil videre tilbageholdende med detaljerede oplysninger i sagen. Butikkens overvågningskamera viser de to gerningsmænd, hvilket kan danne grundlag for at finde frem til et signalement. Tais Paulsen er ikke i tvivl om, at gerningsmændene helt præcis vidste, hvad de gik efter.

- De gik direkte hen til skabene med de nye telefoner. Der var også en hel hylde med brugte, men dem rørte de ikke, fortæller han.

Det er indtil videre uvist, om der ud over de to tyve har været yderligere gerningsmænd involveret. Flugtvejen foreligger der heller ingen oplysninger om.

Selv om han er irriteret og vred over det passerede, har Tais Paulsen ikke mistet virkelysten.

- Nu skal jeg have et møde med en montør, så vi kan få flere alarmer op, og butikken vil også blive sikret yderligere med gitter, bomme og tågekanoner. Så kan tyvene bare komme an en anden gang, siger han.