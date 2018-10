Uheld spærrede kryds i Løgumkloster

LØGUMKLOSTER: Kort før middag onsdag var trafikken i krydset Sølstedgårdvej og Stationsvej i Løgumkloster spærret på grund af et uheld.

Brand & Redning Sønderjylland arbejdede på stedet, med der var ingen alvorligt tilskadekommende, oplyser indsatsleder Per Frandsen.

To biler med henholdsvis en og to personer i var impliceret i uheldet. Parterne i bilen med to personer blev klippet fri. Det skete, fordi bilen var havnet på siden inde i noget krat, oplyser indsatslederen.

- Bilen ligger inde i begyndelsen af noget krat. Da den ligger på siden, er det selvsagt svært for to personer at komme ud, forklarede Per Frandsen.