Ufrivillig snurretur blev dyr for Ole Petersen

Det så længe ud til, at Ring Djursland ville give Ole Petersen fra Bredebro en stabil pointhøst, men i finalen kostede et sammenstød dyrt for Bredebro-køreren, som dog holder fast i den samlede andenplads i tabellen.

Her gik det imidlertid skævt, for efter at have fightet godt for fjerdepladsen blev Ole snurret rundt af en konkurrent, og måtte se sine nærmeste konkurrenter i den samlede tabel, Kevin Rossel, Martin Andersen og Christian Sørensen stikke af.

Trods pointtabet, så er Ole Petersen stadig nummer to i mesterskabet. Kevin Rossel fører an med 176 point foran Ole Petersen, der har 141. Nummer tre er sidste års mester, Martin Andersen, som er noteret for 138. Foto: Niklas Majgaard/Boxengasse

Heldet udeblev

En skuffende tiendeplads blev facit, men trods den nedslående slutning på weekenden, så er optimismen i behold hos OP Motorsport i Bredebro dagen derpå.

- Nu var det min tur til at være uheldig, men vi skal nok komme videre igen. Jeg tager det med fra weekenden, at vi helt tydeligt havde farten til at være med oppe foran, men heldet var der bare ikke, forklarer han.

Derfor er Ole Petersen og OP Motorsport også under et vist pres forud for næste afdeling af Super GT Danmark, som køres allerede om to uger på Jyllandsringen. Den silkeborgensiske bane er nemlig ny på kalenderen, og samtidigt er der for alvor brug for point, hvis ambitionen om at være med i mesterskabskampen skal kunne køre hele vejen til efteråret:

- Bilen kører rigtig godt, men uden lidt held er det svært. På den lange bane skal vi hente Kevin lige så stille og roligt - han skal i hvert fald ikke have lov at rulle væk med det, siger Ole Petersen og tilføjer:

- Konstante point bliver nøglen til mesterskabet - hvis vi da ikke bliver puffet af banen undervejs. Der var i hvert fald ikke langt fra succes til fiasko i finalen i går, konstaterer han tørt.