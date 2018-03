Uforudset udgift rammer ny tandklinik i Bredebro

Under renoveringsarbejdet i det gamle rådhus i Bredebro, der nu skal være en samlet tandklinik for hele kommunen, har man fået et uforudset problem til op mod 350.000 kroner.

Bredebro/Tønder: Arbejdet med at omdanne det gamle rådhus i Bredebro til Tønder Kommunes fremtidige samlede tandklinik har måttet tage en omvej. Under arbejdet med at renovere rådhusets kælder kunne man hurtigt konstatere, at gulvet var ualmindeligt tykt. Da det blev brudt op, viste grunden til det tykke lag beton sig - for grundvandet står højt under bygningen, og der kom vand ind. Det efterlader ekstra arbejde og uforudsete omkostninger - men tidsplanen holder, forsikrer bygningskonsulent Sune Bundesen fra Tønder Kommune: - Vi har måttet rokere lidt på vores planer, men tidsplanen holder fortsat. Vi har hele tiden haft en buffer rent tidsmæssigt, så der også er tid til indflytningen. Den skal ske fra juni, hvor byggeriet skal være færdigt, og til august, hvor tandklinikken skal være i drift. Med andre ord: Det skal være klar til tiden - og det bliver det også, lyder det fra Sune Bundesen.

Sådan udvikler tandklinikken sig Den nye tandklinik i Bredebro er en sammenlægning af de hidtidige klinikker i Tønder, Højer, Bredebro, Skærbæk og Toftlund. I alt er der afsat knap 16 millioner kroner til projektet, hvoraf 1.200.000 kroner er afsat til en ny, mobil tandklinik.



En del af den nye tandklinik er en såkaldt mobil klinik. Den skal køre rundt mellem skolerne, og her skal kontroller af børnenes tænder finde sted.



Der er cirka 7500 børn i den samlede tandpleje i Tønder Kommune.