Udviklingsplan til 100 millioner blev præsenteret i Højer

Mandag aften blev Tøndermarsk Initiativets udviklingsplan for Højer præsenteret til et bymøde på Højer Efterskole.

- Jeg er rigtigt spændt på at se, hvordan borgerne tager imod den her udviklingsplan. Det er min erfaring, at borgerne i Højer er meget engagerede i deres by. Jeg tror på, at hovedgrebet i udviklingsplanen vil være det samme, når vi kommer om på den anden side af høringen, men hvad der måtte komme af ønsker i forhold til ændringer, det glæder jeg mig til at se, fortæller projektdirektør for Tøndermarsk Initiativet Erik Jespersen.

Borgmesteren var glad for aftenens store fremmøde. Der er ingen tvivl om, at Tøndermarsk Initiativet er noget, som der bliver talt om i byen.

- Det vil være med til at kvalificere og justere udviklingsplanen. Folk er meget konstruktive og positive i deres udmeldinger. Der er en oprigtig forventningens glæde til, hvad der skal ske i fremtiden, lyder det fra Henrik Frandsen, som ser en lys fremtid for projektet.

Borgerne har efter aftenens bymøde mulighed for at kommentere udviklingsplanen, og det er borgmester Henrik Frandsen ganske begejstret for. Han ser nemlig høringen som en vigtig del af processen for projektet.

- Når vi ser på, hvilken forskel den her mængde penge kan gøre for netop den her by, så giver det rigtig god mening. Når byen ikke er større, så gør selv de små initiativer en forskel, hvis de gøres rigtigt. Derfor kommer 100 millioner kroner også til at gøre en vigtig forskel i Højer. Det vil kunne ses inden for de næste 2-3 år, men også langt ude i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at det er nu, man investerer, forklarer han.

Men projektdirektør Erik Jespersen synes ikke, at beløbet er absurd. Han mener, at det giver ganske god mening i netop Højer.

Når man ser Højer på det store landkort, så fylder byen ikke synderligt meget i landskabet. Derfor er det også stærkt usædvanligt at investere det, der svarer til 83.300 kroner per borger i Højer. Hvis man sammenligner det tal med indbyggertallet i Esbjerg, ville sådan en investering løbe op i 6 milliarder kroner.

Borgerne bekymrer sig om deres by

Under aftenens spørgerunde udtrykte flere borgere bekymring for, hvor meget der vil blive revet ned i byen. Særligt tre ejendomme i Storegade har været samtaleemne. Den ene er allerede er ved at blive revet ned. Derfor var der også travlhed omkring den af infostanderne, som indeholdt informationer om netop bybilledet.

Men det er ikke kun den bygningsmæssige del af Højer, der bliver forandret med en nye udviklingsplan.

En enkelt af delene i udviklingsplanen kommer til at give et større udslag i Højer. Det er nemlig en trafikplan. Her blev det under præsentationen understreget, at Højer ikke skulle være bilfri, men at man vil udvikle ankomstveje og ankomstpunkter, så besøgende får det bedste indtryk af byen som muligt.

En anden del af udviklingsplanen er ny gadebelysning og affaldshåndteringssystem.

Hos Tøndermarsk Initiativet har man et solidt fokus på klimaforandringernes indflydelse på Tøndermarsken. Derfor er det kun ganske naturligt, at udviklingsplanen indeholder en plan for håndteringen af regnvand, der samtidig tager hensyn til byens ældre bygninger, som der vil blive passet særligt på, når der skal graves i forbindelse med byudviklingen.