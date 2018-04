Udvalgte arier fra J.S. Bachs store passioner i Løgumkloster Kirke

Løgumkloster: Tirsdag den 8. maj klokken 20.00 kan man i Løgumkloster Kirke høre udvalgte recitativer og arier fra J.S. Bachs store passioner - Johannespassionen og Matthæuspassionen.

Det er værker, som er af flere timers varighed, fordi de er skrevet for et stort kor, fire sangsolister, og med mange forskellige instrumenter i orkesteret.

Men ved denne koncert bliver der lejlighed til at lytte til de smukke tekster og toner i udvalg for sopran- og altsolist, to blokfløjter og continuo - altså cello og cembalo. Koncerten der varer en time bringer publikum rundt om de centrale tekster fra begge passioner og der bliver desuden spillet uddrag fra en triosonate - ligeledes af J.S. Bach - for to altblokfløjter og continuo. Der opkræves entré. /exp