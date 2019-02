Formand for folkeoplysningsudvalget, Keld Stenger, er ærgerlig over, at de frivillige ikke blev nævnt med et eneste ord, da 10 borgmestre fra landsdelen omkring nytår gjorde status i JydskeVestkysten.

Han er formand for Tønder Kommunes Folkeoplysningsforbund og har kontakt til mange foreninger. Foreninger der alle gør en stor indsats for at skabe bevægelsestilbud og fritidsaktiviteter for rigtig mange mennesker i kommunen.

- Der var ingen af dem, der nævnte de frivillige. Og så spørger jeg bare, hvad ville der ske i sundhedsvæsnet, hvis der ikke var frivillige, og det er da også vigtigt for tilflyttere, at der er foreningstilbud i hele kommunen, siger Keld Stenger.

Tønder: Da Keld Stenger omkring nytår sad og læste avisen, faldt han over, at ikke én eneste af de ti borgmestre fra landsdelen, der fik lov til at gøre status over 2018, tænkte på de mange frivillige som en ressource.

Rart med anerkendelse

Stenger mener, at der mangler fokus på hvor stor en indsats, der egentlig gøres rundt om i foreningslivet, og hvor stort et arbejde de frivillige gør, for at kommunen er attraktiv. Han så gerne, at der fandtes en samlet oversigt over alle foreninger til tilflyttere, så de kunne bruge oversigten til at orientere sig, men oversigten kunne også bruges af den politiske top, så de kan se, hvor stor en frivillig indsats, der bliver ydet overalt.

- Jeg tror ikke, de tænker over det. Vi vil egentlig bare gerne anerkendes, for det vi gør, og det kunne være rart at se, at der kom noget opmærksomhed fra toppen også, lyder det fra Keld Stenger.