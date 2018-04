Udvalgsformand efterlyser simplere dokumentation

Rådgivningsvirksomheden BDO har netop udgivet en meget positiv årsrapport om Tønder Kommunes plejecentre. Den kommer kort tid efter en rapport påviste, at der er sket en stor stigning i antallet af utilsigtede hændelser i plejen. Dokumentationen af de utilsigtede hændelser er for skrap, mener sundhedsudvalgets formand.

TØNDER: BDO har sendt en ny rapport på gaden, som er godt nyt for Tønder Kommunes plejecentre. Rapporten er nemlig en opgørelse over de uanmeldte tilsyn, som BDO har foretaget i løbet af 2017 på kommunens ni plejecentre. Tilsynet har samlet set vurderet, at kommunens plejecentre er meget tilfredsstillende - båret frem af tilfredsstillende forhold og få mangler. Men der er et lille problem. Som den flittige læser vil bemærke, så kunne JydskeVestkysten tidligere i april fortælle, at antallet af de såkaldte utilsigtede hændelser i plejesektoren, altså fejl og udeladelser, er fordoblet gennem de seneste tre år. Hvordan flugter det med, at BDO roser servicen i Tønder Kommunes plejesektor for at være endog meget tilfredsstillende? Det handler ifølge formanden for sundhedsudvalget, Irene Holk Lund (V), om dokumentationskrav.

Sådan virker rapporten BDO udarbejder årsrapporten for kommunens plejecentre på baggrund af uanmeldte tilsyn og interviews med plejehjemmenes beboere. En utilsigtet hændelse er derimod, at noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. For eksempel, at personalet kommer til at forvolde skade, eller kunne forvolde skade på patienten.



Eksempelvis, hvis personalet taber medicin på gulvet, at borgeren ikke tager sin medicin som aftalt eller hvis en borger ikke får besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket en misforståelse mellem sygehus og hjemmepleje.



Tønder Kommune har i alt ni plejecentre.

Søger handling Som Irene Holk Lund ser det, så er det tid til en oprydning i kravene til dokumentationen, der ifølge udvalgsformanden er løbet løbsk: - Dokumentationskravene er ikke ens, og dette er et godt eksempel på problematikken. Det er noget, som bør tages op på Christiansborg, for der er desværre steder, hvor dokumentationen vejer tungere end sund fornuft. Registreringen af utilsigtede hændelser går så vidt, at det eksempelvis skal rapporteres, hvis personalet taber en pille på gulvet - eller hvis en borger har haft en urolig nat og får lov at sove længere om morgenen. Når borgeren ikke vækkes til tiden, så tæller det som en fejl, forklarer hun og fortsætter: - Det er årsagen til, at årsrapporten fra BDO kan vise, at vi har glimrende resultater, mens vi samtidig kan spørges, hvordan det er muligt med en fordobling i antallet af utilsigtede hændelser, forklarer hun. udvalgsformanden ønsker derfor en grundig revision af kravene. - At vi har dokumentationen er godt til sikkerhed og læring, men der er i min optik stor forskel på det, man kan bruge til læring, og det, der er unødvendigt. Jeg vil hellere have, at vi bruger pengene på, at borgerne trives, snarere end at vi bruger ressourcer på at dokumentere noget, der ikke giver mening, lyder det.