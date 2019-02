Kim Printz Ringbæk (S), formand for børn- og skoleudvalget, mener, at det faldende børnetal er en udfordring for hele kommunen. Han mener, at en tilpasning til børnetallet er en kunst.

Tønder: Indtil videre er 262 elever klar til at begynde i de lokale folkeskoler efter sommerferien, mens 100 er klar til at begynde i en fri- eller privatskole.

Formand for Tønder Kommunes børn- og skoleudvalg, Kim Printz Ringbæk (S) har det fint med, at 100 begynder i friskoler og privatskoler, og han påpeger, at der er frit skolevalg.

- På den måde er det op til hver enkelt forælder at vælge det tilbud, der passer dem bedst, siger han.

- Vi har jo en del friskoler nede i vores område også i forhold til det tyske mindretal, så det er ikke overraskende på den måde. Jeg ved, man er opmærksom på det i folkeskolen, og man også har fokus på, hvad er det for nogle tiltag, man kan gøre i folkeskolen for at være mere attraktiv i forhold til de elever, der søger ind, fortæller udvalgsformanden.

I år var der 428 børn, der kunne blive skrevet op, og det er en lille stigning i forhold til sidste år. Til gengæld kan Kim Printz Ringbæk fortælle, at sidste år bød på det laveste fødselstal i Tønder Kommunes historie.

- Jeg så selvfølgelig gerne, at der kom et øget børnetal i kommunen, men som vi har kunnet se det de sidste par år - den kurve der er - så går den desværre en vej. Det er et faldende børnetal, og det er så en udfordring, som hele kommunen har også i forhold til daginstitutioner og skoler, siger udvalgsformanden.

Han peger på, at man har flere tiltag, der skal forsøge at tiltrække nye borgere.

- Og så må vi forsøge at tilpasse de institutionstilbud, vi har, til det antal, der er. Det er hele tiden en kunst, for folk vil gerne have noget, der er tæt på, men de vil også gerne have noget, der er funktionelt, og det kan jo blive for småt, siger udvalgsformanden.