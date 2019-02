Udvalg vil bruge 1,6 millioner på nye rådhusvinduer

TØNDER: Tønder Kommunes økonomiudvalg har valgt at bruge 1,6 millioner kroner på at udskifte de defekte vinduer på Tønder Rådhus.

Det drejer sig om 200 vinduer, der har en defekt og som samtidig bevirker, at de indbyggede persienner ikke virker efter hensigten. Netop på grund af de defekte vinduer og persienner har Tønder Rådhus to gange fået påbud fra Arbejdstilsynet om at gøre noget ved indemiljøet.

For især om sommeren bevirker defekterne, at det kan blive ulideligt varmt i rådhusbygningen, fordi der ikke kan skærmes af for solen, der kommer ind gennem vinduerne.

- Med forliget får vi bedre vinduer og i det hele taget et bedre produkt. Vi var nødt til at gøre et eller andet, siger borgmester Henrik Frandsen (V) og peger på, at de nye vinduer har en væsentligt bedre isoleringsevne:

- De gamle vinduer isolerede 41 procent, mens de nye er i stand til at skærme vejrpåvirkningen med 81 procent.

Med forliget undgår Tønder Kommune en langvarig og måske bekostelig voldgiftssag, hvor udfaldet ikke er givet på forhånd. De samlede udgifter til nye vinduer og persienner udgør sammenlagt 2,9 millioner kroner. Hertil skal lægges arbejdsløn, som leverandøren påtager sig. Dermed "slipper" Tønder Kommune med 1,6 millioner kroner, mens leverandøren påtager sig den største udgift på samlet 2,3 millioner kroner.

Kommunens leverandør arbejder på en voldgiftssag mod sin underleverandør af glas og persienner og er blevet en del af en større sag i Norge, har Tønder Kommune tidligere oplyst.