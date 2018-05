Udvalg nikker ja til frigivelse af kunstgræs-millioner

Tønder: Processen med at få etableret helt nye kunstgræsbaner i Tønder og Toftlund samt få renoveret banen i Skærbæk skrider stille og roligt fremad.

På kultur- og fritidsudvalgets seneste møde anbefalede politikerne forvaltningens indstilling om frigivelse af 6,8 millioner kroner til projekterne - en indstilling som økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen nu skal forholde sig til.

En rådgiver er valgt til at stå i spidsen for processen med blandt andet at gennemføre et samlet udbud for de tre anlæg.

- Når vi nu anlægger tre - to helt nye og en renovering - så skal vi ikke have tre forskelligartede kunstgræsbaner. Så skal vi have den samme, så vi har lidt styr på det. Det har været lidt vigtigt i den her proces, fortæller formand for kultur- og fritidsudvalget, René Andersen (V).

Ifølge tidsplanen skal der holdes licitation i uge 24, og banerne skal så etableres i løbet af sommeren og det tidligste efterår, inden banerne i uge 41 indvies.

Udover de 6,8 millioner kommunale kroner er der også indsamlede midler fra grupper i Tønder og Toftlund, som kan bruges til kunstgræsbaneprojekterne.