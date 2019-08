Udvalg klar med penge: Byggeri bliver dyrere

Skærbæk: Byggeriet af en ny skole i Skærbæk blev dyrere end forventet, og det samme blev en udvidelse af Toftlund Distriktsskole. Nu er den så gal igen - dog i mindre målestok.

En del af daginstitutionen Spiren skal efter planen rykke ind i en tidligere tandplejebygning på Melbyvej i Skærbæk - bygningen skal ombygges forinden. Med i projektet er også fjernelsen af en lejet pavillon, samt etablering af en parkeringsplads - en etablering som er foretaget. Det samlede projekt har fået en anlægsbevilling på samlet 1,759 millioner kroner, men et udbud viser en overskridelse på 300.000 kroner.

- Det er ved at være en kedelig trend, kan man sige, så vi håber, der på sigt kommer lidt styr på det. Men vi har valgt at sige, at de omkring 300.000 frigiver vi yderligere, og så satser vi på, det kan blive til noget, fortæller Kim Printz Ringbæk (S), der er formand for kommunens børn- og skoleudvalg.

Udvalget behandlede sagen tidligere på måneden. I sagsfremstillingen fremgår det, at overskridelsen primært skyldes øgede håndværkerudgifter. Det oplyses også, at kommunens bygningsafdeling har været i dialog med Spiren og forvaltningen om måder at gøre projektet billigere. Det gav kun få og små realistiske forslag - forslag som ville reducere kvaliteten af ombygningen uforholdsmæssigt meget.