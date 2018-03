Udstilling viser Peter Bastians mange facetter

- Peter ville have elsket at være her i dag. Han elskede nemlig at være i centrum.

Enke drømmer om en vandreudstilling

For Peter Bastians enke, Helle Skaarup, var dagen naturligvis helt speciel.

- Jeg drømmer om, at denne udstilling bliver til en vandreudstilling, så mange flere får mulighed for at se de mange værker, fortalte Helle Skaarup.

Også Peter Bastians datter, Olga Bastian, deltog ved ferniseringen. Hun sang nogle sange og fortalte lidt om sin far.

- Peter ville have elsket at være her i dag. Han elskede nemlig at være i centrum. Og så var han nysgerrig. Altid nysgerrig og interessant at tale med. Han var en person, der skiftede livsperspektiv cirka hvert tiende år. Han var hele tiden på jagt efter noget, der måske var endnu mere sandt, fortalte Olga Bastian.