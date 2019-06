Udspil: Verdensmål skal gøre Tønder til en mere grøn kommune

SF's Bjarne Lund Henneberg opfordrede i debatten om FN's verdensmål byrådskollegerne til at vise god vilje og handlekraft ved at lade bilen stå, og undgå kødretter ved den månedlige fællesspisning forud for kommunalbestyrelsesmøderne. Det forslag nåede aldrig til afstemning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Et forslag om at inddrage FN verdensmål i det politiske arbejde, fik en lun modtagelse i byrådssalen. Men det skortede heller ikke på polemiske bemærkninger. Udvalgsarbejde skal bane vej til konkret handling.

TØNDER: Tønder Kommune er ikke blandt de 78 danske kommuner, der har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune med forpligtelsen om, at nedbringe det årlige CO2-udspil fra kommunens aktiviteter med to procent. Den manglende forpligtende aftale betyder dog ikke, at kommunen er ligeglad, når det kommer til grøn energi og bæredygtig udvikling. Et udspil fra de to Venstre-kvinder, Mette Bossen Linnet og Daisy Dahl om at inddrage FN's 17 verdensmål i kommunens overordnede strategier og visioner, fik i byrådssalen en lun modtagelse. - Der er brug for konkret handling til en mere grøn Tønder Kommune, sagde Daisy Dahl blandt andet, da hun sammen med partifællen præsenterede deres tanker. De gik blandt andet ud på, at gå til kamp mod plastic i naturen, at udskifte plasticservice i kommunens skoler og institutioner, forbedre forholdene for blomster og bier, samt at plante flere træer. Inden borgmester Henrik Frandsen kunne konkludere, at initiativet var taget godt imod og nu vil blive viderebehandlet på udvalgs-niveau, udløste klima-udspillet en længere debat i byrådssalen, hvor der både var fuld opbakning, men også polemiske bemærkninger. De kom blandt andet fra Peter Christensen (S) og Jørgen Popp Petersen (SP), der mere end antydede, at Venstre-forslaget på nogle punkter sparkede åbne døre ind. Det gjaldt blandt andet forslaget om udskiftning af plasticservice, der forlængst er vedtaget ved lov på EU-niveau.

FN's verdensmål



Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.



De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.



Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.



Klima-tosser Den konservative Anette Abildgaard glædede sig over, at der nu også fandtes "klimatosser" - på den gode måde - i Venstre. Hun roste initiativet. - Det er godt med fokus på forurening, sagde hun og lagde op til størst mulig borgerinddragelse. SF's Bjarne Henneberg var godt tilfreds med, at nu også Venstre havde set lyset. Han henviste til, at Tønder netop ikke var en klima-kommune og håbede, at FN-målene kunne blive hovedemne for et særskilt nedsat udvalg. Det var der dog i første omgang ikke stemning for.

Grøn energi Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen udtrykte nervøsitet for træghed i det kommunale system og opfordrede i stedet for til at udnytte borgernes handlekraft og energi, ved at inddrage lokalrådene i arbejdet. Og så slog han ikke mindst til lyd for grøn energi. - En vindmølle bidrager mere til opfyldelse af FN's verdensmål end 500 andre forslag omkring emnet, sagde han. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jensen (V) mente, at Tønder Kommune faktisk stod godt i forhold til nedbringelse af CO2-udledning og andre tiltag. - Vi er bare ikke så gode til at fortælle, hvad vi gør som andre, sagde han med henvisning til, at Tønder efter hans opfattelse meget vel kan måle sig Sønderborg Kommune, der regnes som duks på området.

Bilfri uge Risikoen for, at initiativet løber ud i snak og ikke handling, så Bjarne Henneberg gerne afværget ved to helt konkrete udspil. Det ene gik ud på, at alle kommunalpolitikere lod bilen stå i uge 44, det andet forslag var at undgå kød resten af året i det måltid mad, som politikerne får forud for hvert byrådsmøde. Udspillet afstedkom en summen blandt kollegerne, og det nåede aldrig til afstemning, og ville næppe have fået flertal. - Der var alligevel en grænse for min klimaoptimisme. Det vil jeg ikke gå med til, lød det blandt andet fra Mette Bossen Linnet, der så frem til, at konkrete tiltag fra hendes og kollegaens udspil kunne finde vej til efterårets budgetforhandlinger i det omfang, det måtte blive nødvendigt.