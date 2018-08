Udspil: Stor villa forvandles til lille motel

Tønder Kommune giver grønt lys for at indrette tre plans-villaen Strucksallé 63 i Tønder til værelsesesudlejning eller Bed & Breakfast med ni værelser og en mindre lejlighed. De nærmeste naboer er bekymrede for støjgener og parkeringsproblemer.

TØNDER: Villaen Strucksallé 63 har været udbudt til salg siden 2011, og har med en liggetid på over 2600 dage været et af de huse i Tønder, der har været vanskeligt at sælge. Men nu sker der muligvis noget.

Teknik- og miljøudvalget har netop nikket ja til et projekt, der vil udvikle tre plans-villaen, der i øjeblikket rummer tre lejligheder, til et mini-motel eller Bed & Breakfast-sted. Efter det godkendte oplæg kan huset indrettes med ni udlejningsværelser og en lejlighed på anden sal. Godkendelse af projektet er af en interesseret køber en forudsætning for, at der kan komme gang i egentlig salgsforhandlinger.

Forud for udvalgets godkendelse har projektet været i høring hos de nærmeste naboer, og det resulterede i to svar. Naboerne udtrykker således bekymring omkring parkeringsforholdene, ligesom de frygter støjgener fra festende gæster.