Udspil: Sådan kan du få politikerne i tale

Efter opfordring fra Slesvigsk Parti og SF lægges der nu op til en åben spørgetid forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde i Tønder. Et udkast til retningslinjer kommer på dagsorden på onsdag.

Udkastet indeholder også retningslinjer om, at spørgsmål ikke må vedrøre punkter, der skal behandles på det kommunalbestyrelsesmøde, der ligger i forlængelse af spørgetiden, og så præciseres det endvidere, at spørgsmålene skal være af almen interesse for kommunens borgere og derfor ikke må omhandle forhold eller oplysninger om enkeltpersoner. Heller ikke om spørgeren selv.

Af udkastet fremgår endvidere, at spørgsmål skal adresseres til et af kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare så kort og præcis, at det kan holdes inden for fem minutter. Spørgsmål der ikke umiddelbart kan besvares henvises til besvarelse på næste spørgetid.

Sådan lyder to ud af i alt 11 anbefalinger, der tilsammen udgør et udkast til et regelsæt om indførelse af borger-spørgetid i Tønder Kommune.

Der findes forskellige regler for spørgetid i de tre øvrige sønderjyske kommuner.I Haderslev Kommune afvikles spørgetiden på højest 20 minutter forud for ordinære byrådsmøder. Spørgsmål kan stilles af enhver borger med bopæl i kommunen i enten skriftlig eller mundtlig form. Skriftlige spørgsmål skal være Haderslev Byråd i hænde senest 10 dage før byrådsmødet. I Aabenraa Kommune omfatter reglerne for spørgetiden blandt andet, at borgere skal indsende spørgsmålet inden 10 hverdage før byrådsmødet. Spørgetiden finder sted på byrådsmøder efter behandling af den sidste sag for åbne døre, og spørgeren skal være tilstede når spørgsmålet besvares. I Sønderborg Kommune foregår spørgetiden forud for det ordinære byrådsmøde. Spørgsmål til besvarelse skal indsendes skriftligt senest 10 dage før møde.

De besluttede efterfølgende, at der skulle udarbejdes et udkast til et regelsæt, der så senere skulle fremlægges til vedtagelse i byrådssalen. Det er det, der nu sker.

Før mødet

Jørgen Popp Petersen er godt tilfreds med, at sagen er kommet så langt, som tilfældet er.

- Udkastet er ikke helt ved siden af. Men jeg har lyst til at tilføje nogle justeringer, siger han, og understreger, at han udtaler sig på egne vegne.

- Men jeg vil drøfte det med SF forud for mødet på onsdag, siger Jørgen Popp Petersen, der håber på justeringer, der åbner for, at borgerne ikke kun kan få svar på et specifikt spørgsmål fra en specifik politiker, men får mulighed for at bringe emner i spil og dermed udfordre politikerne på deres meninger.

Ifølge udkastet skal spørgetiden afvikles ved begyndelsen af det orienterende møde, der går forud for kommunalbestyrelsens ordinære møde. Det orienterende møde har indtil videre været lukket for offentligheden. Spørgetiden bliver åben for alle, inklusive pressen, og den maksimale tidsramme er 30 minutter.