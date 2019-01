Udsolgt: Lokalt motionsløb sætter deltagerrekord

- Det er helt vildt. Efter sidste års udgave blev vi enige om, at nu skulle det være. Så vi lavede 250 pladser, hvilket vi mener er det maksimale, som vi kan have, og stadig give alle en god oplevelse.

Ikke at det gjorde den store forskel, for de i alt 250 numre er bogstaveligt talt blevet revet væk, forklarer Karen Gad Svendsen:

I hvert fald har Karen og medarrangøren Lone Petersen formået at kunne melde udsolgt godt tre måneder inden løbets start - og det med et større felt end nogensinde før.

MØGELTØNDER: Det hele startede med en sjov idé til et helt andet løb - men for løber og arrangør af Pandekageløbet, Karen Gad Svendsen, har det vist sig at blive grobunden til en varig succes af et motionsløb.

Alle holder fest

En del af Pandekageløbet hviler nemlig på den helt lokale opbakning. Karen Gad Svendsen lægger selv hjem til, og herfra starter løbet, hvor man blandt andet kan løbe halvmaraton eller den fulde maratondistance på 42,195 km.

Det betyder også, at naboerne giver en hjælpende hånd med, når de 250 løbere skal have en god dag:

- Lone og jeg arrangerer det, og så hjælper naboerne godt til også. Det kræver lidt toiletfaciliteter og sådan, når 250 løbere skal have et sted at klæde om til løb, men det er de virkelig flinke til at hjælpe med. Og så er det jo bare sådan, at når én holder fest i en lille by, så holder alle fest, forklarer hun.

Samtidigt er årets Pandekageløb også rammen for Karen Gad Svendsens indtræden i løbernes "Klub 100", som man kommer med i, når man har gennemført 100 halvmaratons.