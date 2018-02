Udskiftning i nyt udvalg

TØNDER: Allerede inden det første møde er afviklet, er der sket en udskiftning i det nyetablerede politiske udvalg for bosætning & landdistrikter.

Under konstitueringen i december havde Venstre udpeget Leif H. Jensen (formand), Agerskov, samt Bo Jessen, Randerup, og Anita Eriksen, Tønder, til udvalget. Men sidstnævnte erstattes nu af Susanne Linnet, Møgeltønder.

Udskiftningen blev godkendt på kommunalbestyrelsens første møde.

Susanne Linnet var i forrige byrådsperiode formand fra arbejdsmarkedsudvalget. Hun fik et skuffende valg, og følte sig overset ved den efterfølgende konstituering, hvor hun blev tildelt en plads som menigt medlem af socialudvalget.

Efterfølgende overvejede hun sin politiske fremtid, men meddelte for få uger siden, at hun vil blive i Venstre. Baggrunden var blandet andet, at borgmester Henrik Frandsen havde stillet hende i udsigt at blive tilgodeset, hvis en åbning skulle vise sig.

Anita Eriksen fik som debutant et godt valg, og fik ved konstitueringen både en plads kultur- og fritidsudvalget samt de to nye udvalg for henholdsvis unge i uddannelse og altså bosætning & landdistrikter.

Ud over de tre Venstre-medlemmer består udvalget for bosætning & landdistrikter af Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti), Søvang, Peter Christensen (S), Højer, og Thomas Ørting Jørgensen (Borgerlisten), Grøngård.