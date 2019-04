Udsigten til mange millioner og 18 vindmøller trak folk af huse

Der måtte hentes ekstra stole for at få plads til de over 200, der mødte op til orienteringsmødet. Foto: Uwe Iwersen

Over 200 deltog onsdag aften i orienteringsmødet om det nye vindmølleprojekt ved Haved Lundsmark ved Rejsby.

REJSBY: Godt en time før mødets start drønede flere brandbiler med fuld udrykning ad Kogsvej i retning mod Rejsby Europæiske Efterskole. Brandfolkene kørte dog forbi skolen. Så de muntre sjæle, der mente at brandværnet var tilkaldt for at køle en forventet ophedet debat ned, forstummede hurtigt. Alt andet end tavse var til gengæld de mølle-modstandere, der med bannere og gule veste havde taget opstilling foran skolen for at give udtryk for deres bekymring mod den vindmøllepark, som Vattenfall har bragt i spil. Over 200 primært lokale personer mødte op til orienteringsmødet. Det var nogle flere, end arrangørerne havde regnet med. Derfor måtte der ad flere omgange hentes flere stole ind, før mødet kunne gå i gang.

Vi er ikke vilde med vindmøller, men vi er vilde med, hvad de giver af afkast.Vi ønsker at klare os selv. Svend Ole Gammelgård, formand for RGV - Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne

Økonomi Det nye Haved-projekt med 18 vindmøller på hver 180 meter vil ifølge RVB ("Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne") give et økonomisk afkast til udvikling i de tre sogne på samlet 180 millioner kroner i møllernes forventede levetid på 30 år.Det svarer til et årligt afkast på seks millioner kroner.



Vindmølleparken forventes at kunne producere 90 procent af det årlige el-forbrug i Tønder Kommune, og vil fortrænge cirka 187.000 ton CO2. Det svarer til 25 procent af den CO2, der udledes i hele Tønder Kommune (tal fra 2015).



Nyt projekt Formanden for RVB - Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne og tidligere Skærbæk-borgmester Svend Ole Gammelgaard gjorde det i sit oplæg klart, at det projekt med 28 møller, der var i spil for godt to år siden og blev kasseret i byrådssalen i Tønder i februar 2017, nu var nytænkt. De oprindelige 28 møller var blevet til 18, de var dog "vokset" fra at være 150 til at være 180 meter høje. - Vi har nytænkt projektet. Der er gjort op med den hidtidige model, hvor få fik for meget, og mange for lidt, sagde han og fremlagde tal, hvorefter der vil blive mange millioner til både lokal udvikling og landdistriktsudvikling i hele Tønder Kommune.

Info-møde Både i indbydelsen til mødet og ikke mindst fra aftenens ordstyrer, afdelingsleder på efterskolen, Jacob Thuringer, blev det gjort klart, at der var tale om et rent orienteringmøde og altså ikke det debatmøde, som ikke mindst modstanderne med deres bannere ude på gaden var kommet efter. Modstanderne var dog, efter at have afleveret deres veste og bannere, alle velkomne inde i den propfyldte sal. Her gik bølgerne, trods Jacob Thuringers strikse styring, til tider højt, og der var tydeligvis flest klapsalver til dem, der stillede kritiske spørgsmål eller slap af sted med en kritisk kommentar.

Økonomisk gulerod Svend Ole Gammelgaard gjorde det klart, at vindmøllernes økonomiske afkast er en stor chance. - Vi er ikke vilde med vindmøller, men vi er vilde med, hvad de giver af afkast. Vi ønsker at klare os selv. Med den økonomi vi får, kan vi få ting til at flytte sig til fordel for erhvervslivet, iværksættere og børnefamilier. Møllerne vil sikre os de næste 25 år, lød det fra formanden.

Udvikling At vindmølle-penge kan være med til at gøre en forskel, orienterede næstformanden for Sæd-Ubjerg Lokalråd, Lars Thomsen, om. I lokalområdet er der sidste år rejst seks store møller. Det lokale afkast af disse er netop nu afgørende for flere lokale tiltag og projekter, herunder etablering af byens torv i Sæd. - Vi er fuldstændig uafhængige af, hvad Tønder Kommune bidrager med, sagde Lars Thomsen, der gav flere eksempler på, at vindmøllepenge danner grundlag for både mere sammenhold og udvikling i lokalrådet, ligesom han lagde vægt på, at modstandere og tilhængere taler fint sammen igen nu, selv om bølgerne dengang gik højt. Om en tilsvarende situation, med erfaringerne og tvister for to år siden i frisk erindring, vil opstå i Rejsby, Brøns og Vodder, kan kun fremtiden vise. Onsdag aften var en orienteringsaften. Det var starten. Debatten, bekymringerne og kritikken, der var synlig på fortovene og rumlede i kulisserne, venter umiddelbart forude. Og hvad lavede brandfolkene i Rejsby onsdag aften? Fem huse længere ned af vejen, var der gået ild i et køkken. Heldigvis var hjælpen når, og der skete ingen større skade.