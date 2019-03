ABILD: En yngre, lokal mand kan se frem til en stor bøde og et retsligt efterspil, efter en politipatrulje ved grænsen nærede mistanke til hans bil. Han blev standset på Nørrevej i det nordlige Abild.

Det viste sig at være helt rigtigt set af betjentene, for der var en lang række ting at udsætte på både manden og bilen, forklarer politikommissær Mads Lund fra UKA, Udlændingekontrolafdelingen i Padborg:

- Da de får bilen standset, kan de se, at nummerpladerne er stjålne. Pladerne er blevet stjålet i Agerskov den 23. februar, og bilen er ikke indregistreret. Derudover viser det sig også, at manden er frakendt kørekortet og er blevet taget i at køre i frakendelsestiden gentagne gange. Han er stadig frakendt kortet og er blevet taget mere end tre gange - hvorfor vi har konfiskeret bilen.

Nu afventer man rettens ord for, at bilen kan sælges på en politiauktion, og at pengene fra salget kan ende i statskassen.

Formiddagens hændelser kaster en række sigtelser af sig. For udover kørslen i frakendelsestiden, så er der også sigtelser på vej til den unge mand for at have kørt på vejen i et uindregistreret køretøj, for de stjålne nummerplader samt for misbrug af nummerpladerne, oplyser politikommissær Mads Lund.