Udsigt til millionunderskud hos TM Tønder Håndbold

Områdets sportslige fyrtårn har udsigt til et underskud på 1,3 millioner kroner i indeværende sæson. Tønder Kommunes økonomiudvalg sagde tirsdag ja til et ekstraordinært sponsorbidrag og håber, at andre sponsorer følger trop.

TØNDER: De sportslige præstationer er i top, men økonomien er alt andet end pragende. Samtidig med at TM Tønder Håndbold i påsken sikrede sig adgangsbilletten til oprykningskampene til håndboldligaen, så står klubben samtidigt i en voldsomt presset økonomisk situation. Således har klubben udsigt til at komme ud af sæsonen 2018/2019 med et historisk stort underskud på 1,3 millioner kroner. - Vi mangler derfor penge for at kunne videreføre klubben og bibeholde dens nuværende niveau i toppen af dansk herrehåndbold, skriver TM Tønders direktør, Kim Wittenkamp, i en henvendelse til Tønder Kommunes økonomiudvalg. Brevet munder ud i en anmodning om, at kommunen fastholder sit nuværende sponsorbeløb på 750.000 kroner - uanset om det lykkes at vende tilbage til ligaen, eller om man forbliver i 1. division. Anmodningen faldt tirsdag i god jord. - Man kan tale om lommesmerter i alvorlig grad. Vi hjælper, fordi vi ser TM Tønder som et vigtigt aktiv for Tønder Kommune. Klubben er en vigtig del af den profilering, der foregår, siger borgmester Henrik Frandsen og fortsætter: - TM Tønder er et sportsligt fyrtårn, og derfor er det vigtigt at være med til at sikre økonomien fremadrettet. Økonomiudvalget går forrest, og vi håber at det kan være et signal til andre sponsorer om at træde til, siger borgmester Henrik Frandsen.

Tre års plan Kim Wittenkamp og bestyrelsen i TM Tønder Håndbold Elite A/S er glade for kommunens håndsrækning. - Vi står med en treårsplan, som vi gerne vil realisere. Den kan kun realiseres, når det økonomiske fundament er på plads. Vi har præsenteret planen for alle hoved- og storsponsorer, og den blev taget godt imod, siger Kim Wittenkamp. Når TM Tønder er kommet i økonomisk uvejr, skyldes det ifølge direktøren flere årsager. I sidste sæson var det længe uvist, om klubben ville klare skærene i ligaen. Derfor arbejdede bestyrelsen videre med et uændret setup. Da nedrykningen blev en realitet, blev budgettet godt nok rettet til, men væsentlige dele af omkostningerne, herunder spillerkontrakterne, var allerede underskrevet. Nedrykningen betød samtidig, at klubben gik glip af en del indtægter. Uden TV-penge og med nedjusteringer eller opsigelser fra flere sponsorer kom der et fald i indtægterne. Det samlede fald i sponsorindtægterne i forhold til sidste sæson ved eksisterende sponsorer er således opgjort til 776.500 kroner. - Og så har vi også måttet konstatere, at vi har opnået for få indtægter på arrangementer, som vi har stået bag, siger Kim Wittenkamp. I stedet som budgettet 560.000 kroner indbringer arrangementerne kun 250.000 kroner - altså en difference 310.000 kroner. TM Tønder opererer med et samlet budget for sæsonen 2018/19 på 6 millioner kroner.

Hele kommunens hold Sponsoratet på 750.000 kroner betales af kommunens markedsføringskonto. Tirsdagens tilsagn fra økonomiudvalget er ledsaget af en skriftlig opfordring til, at klubben skal arbejde for at sikre en forankring i hele Tønder Kommune. - Det er man ikke lykkedes med endnu, vurderer Henrik Frandsen. Direktør Kim Wittenkamp tager opfordringen til sig. - Vi vil gerne agere ud fra, at vi er et hold for hele kommunen. Det er vigtigt, og det har vi noteret os, siger han.